Filippine | tifone Torajievacuate 8000 persone in 2 500 villaggi

Quotidiano.net - Filippine: tifone Toraji,evacuate 8000 persone in 2.500 villaggi

Almeno 8.000in 2.500sono state evacuate nellea causa del quartoche ha colpito il Paese in tre settimane. IlToraji, noto anche come Nika - riportano i media internazionali - sta passando verso ovest sull'isola di Luzon, con venti equivalenti a un uragano di categoria 1. Toraji segue i cicloni Trami, Kong-rey e Yinxing, che insieme hanno causato la morte di 159e oltre 700.000 sfollati. Lenon sono nuove ai cicloni tropicali, con circa 20 che colpiscono la nazione ogni anno, ma è insolito che la stessa regione ne subisca così tanti in un periodo di tempo così breve, scrive il giornale. La principale preoccupazione delle autorità adesso è l'enorme quantità di precipitazioni delle ultime settimane, con le piogge torrenziali di Toraji che si sono abbattute su terreni saturi e corsi d'acqua già pieni.