Thesocialpost.it - Femminicidio di Alessandra Matteuzzi, il suo ex Giovanni Padovani condannato all’ergastolo

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

La Corte d’Assise d’Appello di Bologna ha confermato oggi la condannaper, colpevole del brutale omicidio dell’ex fidanzata, assassinata a martellate il 23 agosto 2022 sotto casa sua a Bologna. Il giudice Domenico Stigliano ha presieduto la corte che ha deliberato la sentenza nel pomeriggio, dopo una breve camera di consiglio.Leggi anche: Omicidio, le motivazioni della condanna gelano il sangue: “Delitto d’onore, voleva vendetta”Le richieste della Procura e la sentenzaIl pubblico ministero aveva chiesto la conferma della condanna a vita per il 28enne, insistendo sulla premeditazione e sulle aggravanti, tra cui lo stalking e il legame affettivo con la vittima. “non è folle, anche se ha finto di esserlo. Non lo era quando ha uccisoe non lo è ora.