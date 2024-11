Femminicidio Alessandra Matteuzzi | confermato l’ergastolo per l’ex calciatore Giovanni Padovani

Leggi l'articolo completo su Open.online

e modello 28enne condannato per l’omicidio delfidanzata 56enne, uccisa a pugni, calci, colpi di martello e panchina il 23 agosto 2022 sotto casa, a Bologna, ha ricevuto la conferma del. La sentenza, stabilita dalla Corte d’assise d’appello di Bologna, è stata letta dal presidente della Corte, Domenico Stigliano. La Procura generale, con la sostituta pg Adele Starita e l’avvocato generale, Ciro Cascone, avevano chiesto la conferma del primo grado.era presente in aula. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.La targa sulla panchina rossa inaugurata a Parco Zaniboni, al quartiere Navile di Bologna, dove abitava, uccisa dalcompagno. Foto del 25 Novembre 2022, ANSA/MARIA ELENA GOTTARELLILa sorella di, Stefania: «È stata fatta giustizia, lui non può dire quello che ha detto in aula»«È stata fatta giustizia, ringrazio questa Corte, oggi è stato un giorno difficile.