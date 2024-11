Farina di castagne | perché comprarla? Prepariamola in casa!

Leggi l'articolo completo su Donnaup.it

La stagione è propizia e se il nostro raccolto diè abbondante, possiamo trasformarle in! Certo, in commercio la troviamo già pronta, ma ammettiamolo, è piuttosto cara. Non solo!Se la realizziamo in, sappiamo esattamente cosa mangiamo!In questo modo, poi potremo conservare a lungo il frutto del nostro bottino e utilizzarlo per le nostre ricette dolci, come il castagnaccio, o salate come gnocchi e tagliatelle.Prepararla è piuttosto semplice, ma non è veloce per nulla! Anzi, sarebbe opportuno iniziare a cuocerle la sera per dar loro modo di raffreddarsi completamente durante la notte.Le, infatti, vanno prima bollite, poi sbucciate, infine infornate per un’ora in modo da asciugarle completamente e disperdere l’umidità residua nella polpa.Solo a questo punto potremo polverizzarle nel frullatore.