Ilgiorno.it - Dog Therapy, al pronto soccorso pediatrico del San Paolo “Basta una zampa” per un sorriso

Milano, 11 Novembre 2024 - Seduta speciale di Dog Petall’ospedale Sandi Milano, domani pomeriggio, 12 novembre 2024, presso il, grazie al progetto nazionale “Una”, ideato e sostenuto da For a Smile Onlus Ets per donare un momento di sollievo e distrazione ai bambini in cura e alle loro famiglie. Gli incontri della Dog-Petvengono condotti da coadiutori professionisti di Interventi Animali Sssistiti (IAA) per i bimbi e per le loro famiglie, che, grazie alle attività con i cani proposte, possono vivere momenti di leggerezza e di stacco dalla realtà ospedaliera. Al contempo, lo staff medico-ospedaliero può operare in una situazione di minore tensione.una. For a smile Sono tanti e ormai consolidati nell’esperienza gli effetti positivi della Dog-con bambini e anziani e, in particolare ciò avviene in ospedale, luogo che in genere spaventa i bambini.