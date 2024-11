Gamberorosso.it - Come usare (e se usare) l’olio della scatoletta di tonno

Qualcuno lo utilizza per cucinare, soffriggere o condire l’insalata. Altri lo mettono da parte in frigo o in dispensa per usarlo all’occorrenza. Altri lo gettano via in modi più o meno appropriati. Sono gli usi, e non usi, deldi conservazione di, sgombro, sardine e acciughe. La domanda è: quest’olio può essere utilizzato o è meglio buttarlo? Facciamo il punto con Lucilla Ricottini, medico omeopata, nutrizionista e pediatra.Composizione delavanzato«dove è stato conservato il pesce è ricco di nutrienti, in particolare le vitamine A e D, in minore quantità la vitamina E, che è anche un antiossidante – spiega Lucilla Ricottini – La vitamina D aiuta le ossa e il sistema immunitario. La vitamina A è utile per la pelle e il sistema immunitario, ma attenzione a non abusarne perché si accumula nel fegato e potrebbe essere epatotossica quando è presente in eccesso».