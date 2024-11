C’è un problema con Mariotto Ballando con le stelle il giudice è un caso | il pubblico scrive a Milly

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

Tra Sara Di Vaira e Guillermola polemica si sposta negli studi di La Volta Buona. L’ex ballerina e ildicon lenon se le sono mandate a dire dopo il duro confronto di sabato scorso. Così mentre cresce il partito degli antie sui social si moltiplicano gli inviti aCarlucci perché prenda provvedimenti. “Penso che non se ne possa più di personaggi come, ma dentro ci metto pure la Lucarelli, mi sembra che ogni cosa sia buona per litigare”.>> “Scusate, ma c’è una cosa che devo dirvi”.con le, stavolta èCarlucci a crollare. Le sue lacrime lasciano ilsenza paroleE ancora: “, per piacere, elimina: è lui quello che deve essere escluso dacon le. Capisco l’audience ed il fatto che un personaggio divisivo sia molto meglio, in termini di spettacolo, di uno che è accondiscendente: ma qui si sta superando il limite, a volte siamo oltre la maleducazione”.