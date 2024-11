Gaeta.it - Bolzano: divieto di accesso ai bar per un uomo dopo atti vandalici notturni

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio di vandalismo nel cuore diha portato a un provvedimento restrittivo nei confronti di undi 51 anni, residente nella capitale altoatesina. Il questore Paolo Sartori ha deciso di vietare all’individuo, incensurato fino a questo episodio, l’ai bar del centro storico per un periodo di due anni. Questo provvedimento si inserisce in un contesto di crescente attenzione da parte delle autorità locali nella gestione delle problematiche legate alla sicurezza pubblica e ai comportamenti illeciti.L’accaduto: vandalismo e ubriachezza molestaIl fatto si è verificato nella mnata di sabato, precisamente alle 4:30, in via Laurin, una delle zone più frequentate della città. Il bolzanino è stato notato mentre si trovava in evidente stato di alterazione a causa dell’abuso di alcol.