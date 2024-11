Gaeta.it - Aggressione nel pronto soccorso di Cattinara: arrestato un 19enne moldavo dopo un attacco al personale

Facebook WhatsAppTwitter Un evento allarmante ha avuto luogo nella notte tra giovedì e venerdì aldi, a Trieste. Un giovane di 19 anni, originario della Moldova, si è reso protagonista di un’nei confronti di infermieri e forze dell’ordine. La situazione è degeneratache il giovane, portato in ospedale a causa di una lite con il padre, ha iniziato a comportarsi in modo violento.Il contesto dell’Ilè arrivato alin seguito a un alterco con il genitore. Le circostanze della lite iniziale non sono state del tutto chiarite, ma quel che è certo è che, una volta accettato in ospedale, il giovane ha mostrato un comportamento imprevedibile. Nonostante i tentativi della guardia giurata di intervenire e calmare la situazione, il ragazzo non ha esitato a scatenarsi.