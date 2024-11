Gaeta.it - Ada Alberti presenta l’oroscopo settimanale in Mattino 5 News: ecco le previsioni dal 11 al 15 novembre

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’astrologa Adaha ripreso il suo appuntamento fisso con il pubblico di, andato in onda lunedì 112024. Nel programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi,ha condiviso le sueastrologiche per la settimana. Un momento atteso che offre uno sguardo sui cieli e sulle possibilità per i dodici segni zodiacali.per l’Ariete, il Toro e il CancroL’Ariete si prepara a una settimana dinamica. Gli astri suggeriscono di affrontare sfide con determinazione; è un periodo propizio per mettere in campo nuove idee e collaborazioni. Chi è nato sotto il segno del Toro dovrà prestare attenzione alle relazioni, poiché potrebbero emergere situazioni che richiedono una comunicazione chiara. Per il Cancro, la settimana sicome una fase di riflessione.