A un anno dalla morte di Giulia Cecchettin la sorella la ricorda così | Tranqui…

“Tranqui, sono sempre qui per te”, un messaggio Whatsapp con l’emoticon del cuore, accompagnato da una foto delle sorelle da piccole. Questo l’omaggio comparso stamani in una “storia” di Instagram da parte di Elena, a undall’uccisione della. Il gesto, semplice ma profondamente commovente che testimonia l’amore e il legame eterno tra le sorelle. In ricordo di, anche il padre Ginoha voluto esprimere le sue sensazioni sul difficiletrascorso. In un’intervista a Che tempo che fa, Gino ha dichiarato: “Sono riuscito ad ascoltare le parole di Filippo – Turetta ndr . – senza provare odio, rabbia. E questo l’ho fatto per un. Mi sono reso conto di quanto sia importate questo esercizio per creare valore. Però mi sono anche reso conto che attorno a me si respirava un qualcosa di negativo.