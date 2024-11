Anteprima24.it - Una panchina rosa in Villa comunale, gap ancora distante con il nord su screening e diagnosi

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“La prevenzione ti salva la vita”. Questo la scritta apposta sullache da oggi è ben visibile inper iniziativa di Sannio Donna per sollecitare la prevenzione per il tumore al seno e sensibilizzare l’universo femminile. Presenti all’evento gli assessori comunali Carmen Coppola e Alessandro, i consiglieri comunali Luca De Lipsis, Giovanni Zanone, Marika Mignone, Rosetta De Stasio e Giovanna Megna tutti uniti, anche da diversi fronti politici, per un’opera di promozione delle misure di prevenzione. Milena Pregnolato, presidente di Sannio Donna, nell’illustrare i motivi dell’iniziativa, ha sottolineato: “Una, simbolo di prevenzione al tumore al seno. E’ in un parco cittadino importantissimo per sensibilizzare i cittadini e soprattutto le donne.