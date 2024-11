Notizie.com - Un anno senza Giulia Cecchettin: “Eternamente bella”. L’ultima sera prima di morire con 75 coltellate per mano dell’ex Filippo Turetta

Un: il ricordo della giovane “” a Vigonovo e all’Università dove avrebbe dovuto laurearsi. “”. Resterà così per zio Andrea Camerotto,. “La tua foto l’abbiamo già cambiata tre volte” sulla tomba della giovane “tante sono le mani che ti accarezzano”. Un: “”.dicon 75per(Ansa Foto) – notizie.comDomani, 11 novembre, è il primo anniversario del femminicidio di, uccisa a 22 anni dall’ex fidanzatopochi giornidella laurea in Ingegneria biomedica che avrebbe conseguito all’Università di Padova.“Sei semprecomevolta che ti ho vista”, ha scritto lo zio materno della ragazza veneta in un post dal titolo “unte”.