Ucraina Sullivan | da Usa 6 miliardi dollari prima di arrivo Trump

Roma, 10 nov. (askanews) – La Casa Bianca spenderà i residui 6didi finanziamenti previsti per l’dell’insediamento di Donaldalla presidenza a gennaio. Lo ha detto il Consigliere per la sicurezza nazionale Jakeche, intervenendo alla trasmissione “Face the Nation” della Cbs ha messo in guardia dai rischi della fine del sostegno degli Usa a Kiev.ha spiegato che il Presidente Usa uscente Biden dovrebbe affrontare le principali questioni di politica estera quando incontrerà il Presidente elettomercoledì nello Studio Ovale. “Il Presidente avrà la possibilità di spiegare al Presidentecome vede le cose, dove si trovano e parlare con il Presidentedi come il Presidentesta pensando di affrontare queste questioni quando entrerà in carica”.