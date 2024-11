Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-11-2024 ore 07:30

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione rallentamenti in Piazza di Porta San Giovanni per un incidente avvenuto all’altezza di via Carlo Felice a Centocelle fino a questa sera rimarrà chiusa alvia dei Castani tra Piazza dei Mirti e via degli Aceri Per lo svolgimento di un evento enogastronomico deviati i percorsi di diverse linee bus oggi è ama la prima delle 5 domeniche ecologiche previste stop della circolazione la ZTL fascia verde Dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30 per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità