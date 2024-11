Ilnapolista.it - Thuram il più pericoloso dell’Inter: nessuno come lui subisce falli e vince i duelli aerei (L’Equipe)

dedica un focus su Marcus, attaccanteche questa sera affronta il Napoli a San Siro. Il quotidiano francese sottolinea le qualità del connazionale e l’importanza che ha conquistato nella rosa di Inzaghi nel giro di due anni.“Con 8 gol in 14 partite in tutte le competizioni, Marcusè il capocannonierein questa stagione. Ma il suo contributo va ben oltre la statistica più gratificante per un attaccante“, sottolinea.Il contributo diall’Inter va oltre i gol“Dal suo arrivo all’Inter, nell’estate del 2023,ha causato 7 dei 17 rigori segnati dalla sua squadra in Campionato, senza aver mai avuto l’opportunità di realizzarli lui stesso. Il tiratore designato è Hakan Çalhanoglu e, in sua assenza contro la Juventus, è stato Piotr Zielinski a trasformare due calci di rigore“.