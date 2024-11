Spari contro la vetrina di una pizzeria altro atto intimidatorio nel Salento

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Dopo quelli registrati nelle settimane e nei mesi scorsi, ancora un agguato nel. Degliun’attività commerciale, per le terza volta in tre mesi a Casarano, si sono registrati nella notte tra venerdì e sabato sera. Un colpo d’arma da fuoco, con ogni probabilità un fucile, è stato esplosoladellaTaja, in via Roma, civico 8, nel pieno centro del comune salentino dove continua a crescere la tensione per questi continui episodi intimidatori. L’attività commerciale in questo periodo è chiusa per alcuni lavori in corso e di allestimento e quindi non è aperto al pubblico.ladi una, ancora ignote le causeRestano ignote le cause deglie dell’, ma sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale che hanno ascoltato il titolare dell’attività commerciale senza riuscire però a trarre nulla di utile alle indagini dalle sue dichiarazioni.