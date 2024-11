Ilrestodelcarlino.it - Scritte sui muri del paese con offese e minacce al parroco

Castel San Pietro (Bologna), 10 novembre 2024 –infamanti ealdi Osteria Grande. E’ questo il contenuto dellescoperte nella serata di martedì suidella chiesa parrocchiale di San Giorgio di Varignana che si affaccia sulla via Emilia, e su quelli del centro commerciale di via Grassi. Nel mirino di ignoti è finito don Luca Malavolti, centese di nascita e con trascorsi anche a Castel Maggiore prima dell’approdo a Osteria Grande, dove don Luca è apprezzatissimo, e a testimoniarlo c’è l’immediata e trasversale condanna arrivata subito dopo la scoperta delleda parte di tutta la frazione, che ha fatto fronte unito per difendere il proprio don. Una condanna ferma quanto quella della sindaca Francesca Marchetti, che ha dichiarato al Carlino: “Esprimo la massima vicinanza e solidarietà mia e di tutta l’amministrazione comunale a don Luca e a tutta la comunità parrocchiale di Osteria Grande, da sempre punto di aggregazione e di riferimento anche per i più giovani.