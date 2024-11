Ilrestodelcarlino.it - Rugby Coppa Italia, Rovigo batte Fiamme Oro 40-24 ed è prima nel girone

, 10 novembre 2024 – Nello scontro tra le prime del2 di, la Femi Czmette fuori la freccia e, segnando 20 punti per tempo, sorpassa i poliziotti romani delleOro. Un match che parte con il piede giusto per i padroni di casa che dopo 7’ si trovano in superiorità numerica per un cartellino giallo a D’Onofrio: Cadorini gioca veloce, gioco aperto al largo e Cosi vola oltre la linea per lamarcatura del match dopo aver eluso la difesa avversaria. Chillon dalla piazzola è preciso, 7-0. Al 12’ leOrorispondono subito con Vaccari, fratello del bersagliere Flavio Pio Vaccari, che dopo un avanzamento dei cremisi vola in mezzo ai pali e fissa i primi cinque punti per gli avversari. Tomaselli converte e porta le due squadre sul pareggio, 7-7.