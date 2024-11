Roma 13 punti come nel 2004-05 | la salvezza aritmetica arrivò alla penultima giornata

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

C’è una stagione che ogni tifosonista usametro di giudizio quando le cose vanno male: nel-05 laottenne lae cambiò cinque allenatori, arrivando a difendere la categoria con Bruno Conti in panchina. Oggi, dopo dodici giornate, laha gli stessidi quell’anno a parità di partite giocate. Tredici. Che nelvalevano la quindicesima posizione. E che oggi lasciano i giallorossi al dodicesimo posto. Anche in quel caso laaveva esonerato una bandiera dopo quattro giornate: Rudi Voeller pagò il brutto avvio, Daniele De Rossi uguale. Con la differenza che nell’ex attaccante tedesco aveva assunto l’incarico in fretta e furia dopo le dimissioni estive di Cesare Prandelli. Stavolta forse è ancora peggio: perché De Rossi ha firmato un triennale, ha guidato il calciomercato e non ha avuto il tempo necessario per modellare la nuova