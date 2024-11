Perugia-Ternana oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Renato Curi valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di. Avvio di stagione complicato per la compagine biancorossa, che ha ottenuto soltanto quattro punti nelle ultime cinque sfide e spera di invertire la rotta battendo proprio una delle squadre più quotate del torneo., come seguire il matchLa formazione di Ignazio Abate è inpositiva da diverse gare e ha intenzione di continuare su questa strada, in modo tale da ridurre il gap nei confronti del Pescara capolista e delle altre rivali per la promozione inB. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 10 novembre alle ore 15:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport 251.