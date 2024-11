Rompipallone.it - Pallone d’Oro, scandalo nelle votazioni: errori tecnici, arrivano le dimissioni

Leggi l'articolo completo su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 10 Novembre 2024 13:35 di redazioneTerremoto: diversihanno compromesso ledi alcuni giornalisti che hanno testimoniatoHa fatto tanto discutere il caso. Quando tutta sembrava pronto per premiare Vinicius, tanto che i bookmakers lo quotavano addirittura sotto l’1.10, è arrivato il clamoroso colpo di scena che ha premiato Rodri, facendo infuriare il Real Madrid.Appena appreso che il brasiliano non avrebbe sollevato il tanto ambito premio individuale, la società spagnola ha deciso di non partecipare alla premiazione con nessun tesserato, compreso Carlo Ancelotti che è riuscito a trionfare nella classifica che premiava il miglior allenatore della stagione. Inoltre, il Real Madrid ha vinto anche il premio “Squadra dell’anno”.