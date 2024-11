Olimpia Milano Messina | Serve che tutti diano un apporto di qualità

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“Vorrei soffermarmi sui primi tre quarti perché sono stati giocati molto bene come avevamo fatto con il Real Madrid, sia in difesa che in attacco. Questo è molto incoraggiante, perché abbiamo mosso bene la palla, ci siamo aiutati“. Inizia così Ettore, coach dell’, al termine della partita vinta per 79-78 contro Venezia. “Poi chiaramente si è spenta la luce. Questo non è un bene e non dovrebbe succedere ma sono convinto che ci lavoreremo e mettere a posto anche questo aspetto. Ovviamente, ci sono momenti in cui in attacco sbaglia, in difesa concedi troppo, gli altri segnano cinque canestri da tre e ti trovi in difficoltà.cheundicome è stato con il Real Madrid, altrimenti dobbiamo spremere troppo gli stessi giocatori e si rischia. Sulla situazione infortunati, Nebo ha un controllo mercoledì ma al momento sembra una cosa ancora lunga; Shields ha ricominciato a fare un po’ di pallacanestro e la speranza è che possa rientrare a Cremona con minutaggio ridotto; Diop potrebbe darci qualche minuto già venerdì a Belgrado per poi essere utilizzabile di più a Cremona”.