Gaeta.it - Nuove polemiche in arrivo riguardo al trattenimento dei migranti in Albania: le parole del presidente Anm

Facebook WhatsAppTwitter L’attenzione si concentra nuovamente sulle questioni legate alla gestione dei flussi migratori nel nostro paese. Giuseppe Santalucia,dell’Associazione Nazionale Magistrati , ha rilasciato dichiarazioni significative dopo la sua partecipazione a un convegno di Magistratura Democratica. Queste osservazioni giungono in un contesto già carico di tensioni politiche e sociali, specialmente alla luce delle recenti decisioni del tribunale di Romaaldeiin.Le dichiarazioni delSantaluciaDurante un incontro con i giornalisti, Santalucia ha espresso preoccupazione per l’eventuale riemergere diche, secondo lui, non giovano a nessuno. Ha sottolineato l’importanza di leggere e comprendere i provvedimenti già emersi, senza farsi travolgere da un dibattito politico sterile.