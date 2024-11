Quifinanza.it - Novo Nordisk: da insulina a culto pop, la scalata milionaria dell’azienda farmaceutica

, azienda fondata nel lontano 1923, è oggi il colosso che si staglia all’orizzonte farmaceutico globale, ribaltando le regole del gioco con prodotti in grado di ridefinire il concetto di farmaco. Partiti come trattamenti per il diabete, i suoi medicinali di punta, Ozempic e Wegovy, hanno ormai sorpassato ogni limite, ritagliandosi un ruolo da protagonisti nel mercato della perdita di peso.I dati parlano di un fatturato alle stelle, sospinto da una domanda che si fa sempre più forte. Il loro successo racconta una storia fatta di un’industria che ha saputo intercettare il desiderio sociale, quello di un dimagrimento rapido, accessibile e, soprattutto, senza compromessi. La risposta, ovviamente, arriva con un prezzo: l’aumento vorticoso della domanda ha fatto sì che la società vedesse i suoi profitti salire a ritmi mai registrati prima.