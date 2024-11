Tvplay.it - Messi, beffa assurda! Proteste dei compagni, ma il danno è fatto

Nessuno si sarebbe aspettato questo crollo. Pochi alibi, perè necessario un momento di riflessione.Il passaggio lo scorso anno di Lionelall’Inter Miami aveva riacceso parecchio interesse attorno al campionato statunitense. La MLS, visto anche l’impatto calcistico e mediatico della Pulce argentina, aveva visto un crescente seguito. In molti erano curiosi di vedere il fine carriera del talento argentino. Quale sarebbe stato il suo contributo al calcio a stelle e strisce e se fosse riuscito ad alzare qualche altro trofeo con il quale aumentare la sua già fornitissima bacheca personale.Arrivato nel bel mezzo della stagione 2023 (la MLS si gioca su anno solare, ndr) la prima metà campionato dinon era giudicabile in toto. In ogni caso il plurivincitore del Pallone d’Oro è comunque riuscito a condurre i suoi alla finale della coppa nazionale e alla vittoria della Leagues Cup.