Mariani arbitro di Inter-Napoli: ultimo precedente non positivo

sarà l’di, partita della dodicesima giornata di Serie A 2024-2025 in programma oggi alle 20:45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Aprilia, ufficializzato nella designazione arbitrale per il match di San Siro.DICIASSETESIMA VOLTA – Mauriziosarà l’di, scontro diretto della dodicesima giornata di Serie A. Si tratta di uno degli arbitri più esperti del panorama italiano e tra i più impiegati dall’AIA. Basti pensare che dirigerà l’per la diciassettesima volta in carriera. Il bilancio conta otto vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte. Inoltre, ha diretto 12 volte la squadra nerazzurra in Serie A e cinque volte in Coppa Italia. Un curioso dato: due delle quattro sconfitte arrivate dall’sono state quelle nei derby di Milano contro il Milan, entrambi finito 1-2.