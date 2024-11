Oasport.it - LIVE Grecia-Italia 42-35, Qualificazioni Europei basket femminile in DIRETTA: timida reazione azzurra, elleniche a +7 alla terza sirena

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48-38 1/2 per MARTINA FASSINA dlunetta.48-37 Prubata di Fasoula su Villa e canestro.46-37 MATILDE VILLA! L’BATTE UN COLPO CON LA GIOVANE ‘STELLA’.46-35 Ancora Fasoula, che sale a quota 20 punti e dà il primo vantaggio in doppia cifra.44-35 Virata perfetta di Fasoula, che riporta lea +9.Inizia la frazione conclusiva: forza azzurre, crediamoci!La preghiera di Zandalasini non va a bersaglio: all’ultima pausa breve laè avanti 42-35.42-35 Tsineke sfrutta il tabellone.40-35 Louka col taglio che sorprende la difesa: +5.38-35 1/2 per Ilaria Panzera ai liberi.Time-out di coach Prekas a meno di tre minuti d, con l’che sta reagendo e prova ad accorciare ulteriormente sulle avversarie.