Sport.quotidiano.net - Juve Stabia-Spezia 0-3: nel segno degli Esposito, poi sigilla Colak

Castellammare di, 10 novembre 2024 – Grande vittoria dellosul difficile campo della. Uno 0-3 senza storia, anche se, sullo 0-1, nella prima fase del secondo tempo, i padroni di casa hanno pressato e creato qualche occasione per pareggiare. Per ironia della sorte, i primi due gol sono dei due fratelli, nativi proprio di Castellammare che, non hanno esultato dopo la marcatura. A chiudere il sigillo, primo stagionale di, mentre Gori continua nei suoi clean sheet. Loresta terzo, in scia con Sassuolo e la capolista Pisa. In attacco D'Angelo sceglie Di Serio e Pio, mettendo alle loro spalle Candelari, mentre Falcinelli è assente a causa di un grave lutto familiare. La prima conclusione del match, dopo 6 minuti, è di Mateju, con un destro dalla lunga distanza che non impensierisce Thiam.