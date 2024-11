Oasport.it - Il ranking finale di Jasmine Paolini nel 2024: mai nessuna italiana era arrivata a tanto

4. Quattro. Ci era giàFrancesca Schiavone in passato, ma l’aveva fatto all’inizio dell’anno. Ora, quella posizione nelWTA a fine anno la occuperà. Mai nella storia un’azzurra si era spintaavanti nella graduatoria alla fine della stagione, ed è un chiaro merito per la stagione della toscana, con due finali Slam, un WTA 1000 vinto, le Finals raggiunte e (anche se non rileva perclassifica) l’oro olimpico in doppio.Un’annata, quella di, che rispecchia in pieno quella che è la sua classifica conclusiva. E c’è di più: ha saputo tenersi molto vicina a tutto l’universo che non ruota attorno ad Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, con la bielorussa e la polacca al momento irraggiungibili per ordini di motivi differenti nei due casi. Lottare con le migliori è un mestiere cheha capito di poter perseguire fin dal 2020-2021, ma che pian piano ha assunto forme di sempre maggior concretezza.