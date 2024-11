Il primo cessate il fuoco dell’era Trump? In Libano Netanyahu spedisce il fedelissimo a Washington e Mosca per preparare la svolta

Leggi l'articolo completo su Open.online

Tra le promesse elettorali di Donald, vincitore delle elezioni negli Usa, c’è quella di mettere fine alle guerre in Ucraina e nel Medio Oriente. È in questo contesto che il ministro degli Affari Strategici di Israele Ron Dermer è partito perdopo un recente viaggio in Russia, dove ha avviato colloqui con le autorità locali, per discutere del fronte aperto tra Israele ed Hezbollah in. Che qualcosa si stia muovendo dopo l’elezione diè sottolineato anche dalle parole delministro di Israele Benjamin, che ha svelato di aver parlato già tre volte col tycoon negli ultimi giorni: «Vediamo grandi opportunità per Israele, nel campo della pace e della sua espansione», ha annunciato il capo del governo israeliano forte del supporto del presidente americano in pectore.