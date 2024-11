Highlights e gol Inter-Napoli 1-1 | Serie A 2024 2025 VIDEO

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Glie le azioni salienti di1-1, match della dodicesima giornata di. Al 23? è McTominay a realizzare la rete dell’1-0 anticipando Dumfries con una deviazione sottomisura sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Kvaratskhelia. Al 43? c’è il pareggio di Calhanoglu che dalla lunga distanza lascia partire un destro che piega le mani di Meret. Al 74? il turco sbaglia un calcio di rigore dopo un fallo in area di Anguissa su Dumfries. pic.twitter.com/HBwmVoH0vy— loveballtopkb (@loveballtopkb) November 10,pic.twitter.com/RVvOaaYJSw— All goals on @CenterOfGoals (@MitsukoF9554) November 10,e gol1-1:) SportFace.