Bergamonews.it - Giornata nazionale del Folclore: oltre 20 gruppi festeggiati in Provincia

Bergamo. Sabato 9 novembre la Sala Consigliare delladi Bergamo si è colorata di tradizioni. In mattina, infatti, si è svolta l’annuale cerimonia di ringraziamento che ogni anno, in occasione delladele delle Tradizioni, vede protagonista ladi Bergamo e il comitato bergamasco della FITP – Federazione Italiana Tradizioni Popolari.Presenti20folclorici locali, dai Gioppini di Bergamo alle Taissine di Gorno, dal gruppo Arlecchino Bergamasco Folk ai Sifoi di Bottanuco, il gruppo più storico dellacon quasi 160 anni di storia, che ha introdotto la mattina con l’Inno d’Italia al tradizionale Flauto di Pan. Nella Sala Consigliare anche iche rappresentano culture straniere, in particolare quella ucraina e quella boliviana a dimostrare il grande valore delnell’unire popoli diversi, creare ponti e insegnare il rispetto per le culture altrui.