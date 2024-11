Inter-news.it - Fiorentina-Inter Primavera, le formazioni ufficiali: la scelta senza De Pieri

è la sfida valida per la tredicesima giornata del CampionatoUnder-20: in campo alle 13. Di seguito le.LAin campo alle 13, ecco le sceltedei due allenatori per la sfida di oggi. In particolare quelle di mister Zanchetta, che dovrà fare a meno di Dedopo l’infortunio subito in-Arsenal di Youth League.– LE: Leonardelli; Harder, Tarantino, Ievoli, Romani; Deli, Elia, Kouadio Konan, Bertolini; Scuderi, Caprini.In panchina: Vannucchi; Turnone, Sadotti, Gudelevicius, Lamouliatte, Evangelista, Keita, Braschi, Balbo Vieira, Angiolini, Presta.Allenatore: D. Galloppa(4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 3 Cocchi, 5 Alexiou, 16 Venturini; 25 Zouin, 4 Zanchetta, 7 Berenbruch; 9 Lavelli, 10 Quieto.