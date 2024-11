Liberoquotidiano.it - "Copertura politica ai violenti". Nardella accusa Meloni per il caos a Bologna? Senaldi lo umilia così | Video

A 4 di sera, il talk show di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, si è tornati a parlare dello spettacolo indecoroso che è andato in scena a, dove i soliti democratici hanno scatenato l'inferno per le vie della città. A sinistra c'è un silenzio assordante, mentre a destra ci si interroga su come sia possibile che alcuni esponenti del campo largo non abbiano ancora condannato l'accaduto. "In un momento di grande tensione sociale, chi ha la responsabilità di tenere unito il Paese? Il governo, la presidente del Consiglio - ha tuonato Dario-. Invece di polemizzare con la sinistra dovrebbe unire il Paese. Il compito della presidente del Consiglio non è quello di mettere poliziotti contro studenti o magistratura controo insegnanti contro studenti. Dovrebbe essere una figura di riferimento per tutti: è stata lei a dire che voleva essere - ha concluso - la presidente di tutti".