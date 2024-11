Thesocialpost.it - Claudia Pandolfi in lacrime su Instagram: distrutta dai messaggi dei fan dopo “Il ragazzo dai pantaloni rosa”

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

ha condiviso un video emozionante suin cui, visibilmente in, si è detta profondamente scossa dai commenti ricevuti a seguito del suo ruolo in Ildai. Il film, ispirato alla storia vera di Andrea Spezzacatena, racconta la vicenda del giovane quindicenne che, vittima di bullismo, si tolse la vita.interpreta Teresa Manes, la madre di Andrea, e ha voluto condividere con i suoi follower il dolore provato nel leggere iricevuti da chi ha vissuto esperienze simili a quelle narrate nel film.Le parole disu“Non ho mai parlato direttamente in questa maniera con voi sui social,” ha esordito l’attrice, spiegando di aver sempre mantenuto un certo distacco. Nel suoo,ha raccontato di aver ricevuto una valanga didi gratitudine da parte del pubblico, rimasto colpito dalla pellicola.