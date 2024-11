Panorama.it - Cinque album jazz da ascoltare a novembre

Leggi l'articolo completo su Panorama.it

1) Miles in France – Miles Davis Quintet 1963/64: The Bootleg Series, Vol. 8Il boxset contiene e tutta la musica eseguita da Davis al Festival Mondial Dudi Antibes del 1963 e al Festivaldi Parigi del 1964 (1 ottobre). Le registrazioni del 1963 vedono la partecipazione di George Coleman, Herbie Hancock, Ron Carter e Tony Williams, mentre quelle del 1964 vedono l'arrivo di Wayne Shorter al sassofono tenore come ultimo membro del Secondo Grande Quintetto. Quattro ore di grande musica disponibili in doppia versione: sei cd o otto vinili.2) Keith Jarrett - Gary Peacock - Paul Motian - The Old CountryAveva solo 16 anni Keith Jarrett quando si esibiva Deer Head Inn, un hotel old style del 1840 nei pressi di un parco nazionale del Delaware. Questoimmortala il ritorno al Deer Head Inn, nel 1992 con un repertorio che spazia da Broadway alin compagnia del bassista Gary Peacock, e del batterista batterista Paul Motian.