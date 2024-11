Ilgiorno.it - "Ciao Gianni, grazie del tuo amore". L’addio del figlio al sindaco Ferretti

". Poi un lungo, lunghissimo applauso ha salutato il feretro deldi RozzanoDe Luca che lasciava la chiesa di Sant’Angelo per raggiungere il cimitero di Ponte Sesto. In molti non sono riusciti a trattenere la commozione alle parole pronunciate dalmaggiore, Mattia. Il suo saluto al termine della funzione religiosa è stato l’inno di un(e di una famiglia) a un padre buono, un maestro, un amico, una persona onesta. "Uno dei più grandi insegnamenti che ci portiamo dentro è che fare del bene porta a ricevere tanto. Mio padre ha dedicato gli ultimi sei anni di vita alla comunità. Noi l’abbiamo condiviso con voi. Anche la sera prima di lasciarci. Era al telefono per seguire le vicende della nostra città. Il suo impegno ha portatoa noi e alla città.