Zonawrestling.net - Cameron Grimes: “Io e LA Knight ci odiavamo davvero”

Leggi l'articolo completo su Zonawrestling.net

La rivalità conper la Million Dollar Championship è stata a tutti gli effetti il trampolino di lancio per LAin NXT dopo il suo debutto nel 2021. I due lottarono in un ladder match a Takeover: In Your House 2021, con l’iniziale vittoria di LA, e la faida si è chiusa poi a Takeover 36 con la decisiva vittoria di. E ora che l’ex campione Million Dollar è tornato nel circuito indipendente con il nome di Trevor Lee, dopo il suo licenziamento dalla WWE, è tornato proprio su quei tempi.“Non andavamo affatto d’accordo”Intervistato da Denise Salcedo per il suo canale YouTube Instinct Culture, Trevor Lee ha parlato anche del suo rapporto con l’attuale campione US, ricordando anche i loro trascorsi in TNA, in cui i due non erano esattamente amici.“LAl’ho incontrato in Impact all’epoca e nei primi tempi ci siamo scontrati parecchio a causa delle nostre personalità, sia come wrestler che come persone, ma poi siamo diventati grandi amici e abbiamo superato quel periodo insieme, ed è stato molto bello che poi è arrivato in NXT e le nostre strade si sono incrociate ancora.