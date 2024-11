Tvpertutti.it - Beautiful, trame dall'11/11 al 16/11: Hope bacia Thomas, Liam sconvolto

Leggi l'articolo completo su Tvpertutti.it

Riflettori puntati sulla trasferta a Roma dinel corso della prossima settimana di programmazione della soap opera americana, come rivelano le'11 al 16 novembre 2024. Intanto, Ridge, sollecitato da Carter, farà una passeggiata con Brooke per le strade di Roma, la quale gli chiederà di tornare insieme e di non separarsi mai più. Lo stilista, però, non riuscirà a lasciarsi andare, mentredeciderà di recarsi in Italiaa moglie e chiederà a Eric e a Donna di occuparsi dei bambini in sua assenza. Il giovane potrà contare anche sul sostegno di Finn che si offrirà di gestire i piccoli con Li e Taylor. Poco dopo,, in albergo, lavoreranno al discorso di apertura che la Logan ha preparato per la conferenza stampa dell'anteprima e il ragazzo elogerà la figlia di Brooke per il suo talento.