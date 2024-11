Notizie.com - Anticipazioni calendario Poste dicembre: quando si potranno ritirare le pensioni

I pensionati attendono il pagamento della mensilità diarriverà anche la tredicesima: le date possibili per l’erogazione degli assegni.Sono state già erogate ledi novembre che, come sempre, hanno seguito un determinatosia per chi ha scelto per l’accredito su conto corrente postale o bancario che per chi ha optato per il ritiro in contati presso uno sportello postale.sile(Foto da Ansa) – Notizie.comOra si attende il pagamento della mensilità di, considerata l’erogazione della tredicesima. Come accaduto già a settembre e lo scorso mese, però, l’erogazione slitterà: il primo giorno bancabile (1°), difatti, cadrà di domenica, dunque, i pensionati riceveranno gli importi con un leggero ritardo.