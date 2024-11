Ilrestodelcarlino.it - Addio a Domenico Merendi, una vita spesa per aiutare gli altri

Faenza (Ravenna), 10 novembre 2024 – Se dovesse scegliere un modo per essere ricordato probabilmente, storico fondatore di Cosmohelp scomparso alcune ore fa a 78 anni, sceglierebbe le fotografie dei bambini che aveva portato in Italia a curarsi, e che campeggiano nella sede dell’associazione in via Giovanni da Oriolo. In quegli scatti c’è tutta la sua attività a servizio degli, in particolare a quei minori provenienti dai paesi più diversi – soprattutto dall’Est Europa, dal Nordafrica, ma anche dal Medio Oriente – che grazie a Cosmohelp erano potuti arrivare in Italia e accedere a cure impossibili nelle nazioni d’origine. Per alcuni di loro, quelli colpiti in giovanissima età dalle maggiori sfortune, l’incontro con Cosmohelp aveva significato la possibilità di camminare, di vedere, di vivere per la prima volta unadignitosa.