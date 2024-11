Inter-news.it - Acerbi si riprende la difesa! In Inter-Napoli obiettivo annullare Lukaku

Francescotorna in campo come titolare al centro delladell’per la supersfida di questa sera contro ila San Siro. L’principale sarà quello di bloccare in tutti i modi la prepotenza e la fisicità di Romelu, un po’ come fatto nella doppia sfida col Manchester City quest’anno e anche in finale di Champions League.RITORNO IN– Dopo aver superato un infortunio e aver concesso respiro alle proprie energie in partite recenti contro Venezia e Arsenal, Francescoappare finalmente pronto per affrontare l’ex compagno e avversario, Romelu, con una grinta e una preparazione che promettono sicurezza e solidità difensiva per i nerazzurri. Il difensore italiano è stato gestito con cura da Simone Inzaghi, che ha sapientemente scelto di farlo riposare negli impegni recenti, sia per recuperare al meglio dall’infortunio che lo ha tenuto fuori ad ottobre, sia per preservarne la forma in vista di una delle partite più delicate della stagione.