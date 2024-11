Ilrestodelcarlino.it - Vuelle-Rimini, trasferta proibita: scoppia il caso

Pesaro, 9 novembre 2024 – Derby vietato ai tifosi di. Anzi derby vietato a chiunque non sia residente nella provincia di Pesaro e Urbino, domani alla Vitrifrigo Arena, dove si affronteranno per la 10ª giornata del campionato di serie A2 di baskete Rinascita Basket. Questa la decisione del vertice che si è tenuto in Prefettura fra tutte le forze dell’ordine. Una lunga riunione, cominciata giovedì pomeriggio e conclusasi ieri mattina con una decisione amara, presa per motivi di sicurezza, che fa riferimento “all’astio presente tra le due tifoserie” ma in realtà riguardante un’altra disciplina sportiva, il calcio.Carpegna Prosciutto Basket vs Verona Campionato LNP Serie A2 Andrea Valli È una vera sconfitta dello sport: arrendersi al timore di ciò che potrebbe accadere, facendo riferimento a presunte vendette per episodi che nulla c’entrano con la pallacanestro, anche perché dall’ultimo incontro di basket fra Pesaro esono passati quasi vent’anni: stiamo parlando della stagione 2006/2007.