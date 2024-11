Gqitalia.it - Una seconda adidas Superstar Year of the Snake è in dirittura d'arrivo

La scorsa settimana sono state presentate leof the. Annunciate dall'azienda tedesca di abbigliamento sportivo come parte della collezione annuale legata al capodanno cinese, Chinese New, erano piuttosto sinuose. Proprio quando pensavamo cheavesse finito con le novità celebrative, ha svelato unaversione, dedicata agli amanti del classico.of theA differenza delle primeof the, che erano di colore rosso sangue (un cenno al tradizionale colore della fortuna, della felicità e di tutte le altre cose di buon auspicio nella cultura cinese), il secondo paio è molto più sobrio. Certo, la tomaia in pelle è ancora decorata con una texture squamosa perché si tratta comunque di celebrare l'Anno del Serpente, ma questa volta è realizzata in una combinazione di colori completamente bianca che risulta molto più indossabile.