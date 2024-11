Gamberorosso.it - Un vitigno autoctono dimenticato rinasce a pochi chilometri da Roma. La storia dell'uva Giulia

Quando Valerio Di Mauro, enologo e proprietario'azienda vinicola Colle Picchioni, ha deciso di dare una seconda vita all’uva, ilsembrava destinato all’oblio. Era il 2020 e questa varietà a bacca rossa, dalla buccia spessissima e dal ph molto basso, non era mai stata vinificata con successo, molti la consideravano poco adatta alla vinificazione. Ma il giovane Valerio, nella storica cantina dei Castellini, ha sfidato la cattiva nomea’uva. «Abbiamo voluto provarci e, con un po’ di incoscienza, ci siamo messi in gioco», racconta con gioia al Gambero Rosso. Una scommessa che ha dato vita a uno spumante rosato che, con le sue prime due annate, la 2021 e la 2022, ha catturato la nostra attenzione per la sua freschezza e la sua grande bevibilità.La riscoperta delEra il 2020 quando ilvenne finalmente registrato al Masaf (Ministero’agricoltura e sovranità alimentare) come varietà ufficiale del Lazio.