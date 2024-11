Tvpertutti.it - Un posto al sole, anticipazioni: una brutta notizia per Alberto

Palladini sarà destinatario di una bruttissima, come svelano ledi Unalrelative ai prossimi episodi. L'avvocato, negli ultimi tempi, sta vivendo un periodo molto difficile soprattutto da quando ha deciso di allearsi con il boss Angelo Torrente per far uccidere Eduardo Sabbiese., in particolare, ha scoperto la località segreta dove si sono trasferiti il fratello di Rosa, Clara e il piccolo Federico nell'ambito del programma di protezione testimoni in cui sono stati inseriti e ha deciso di condividere l'informazione con il criminale affinché lui, in cambio, uccidesse Eduardo. Il diabolico piano di Palladini, però, è saltato in quanto Federico ha rischiato di trovarsi con Sabbiese all'arrivo dei sicari di Torrente e, per salvarlo, l'uomo si è precipitato dal figlio e, oltre a salvare lui, ha salvato lo stesso Eduardo.