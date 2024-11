Lanazione.it - Tardioli, l'occhio di Perugia sulle elezioni Usa: "Empatica Harris, esaltante Trump"

, 9 novembre 2024 - Tra gli osservatori inviati dall'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) per monitorare lePresidenziali Usa, c'è anche un perugina, Renata, che insieme ad altri 80 colleghi ha valutato il rispetto degli standard internazionali durante le operazioni di voto, appena concluse., come è iniziata la sua carriera? "La mia carriera nel campo del monitoraggio elettorale a livello internazionale è iniziata nel lontano 1992 dove ho lavorato con le Nazioni Unite in Cambogia per un anno nell’ambito del programma di ricostruzione del paese che usciva devastato del genocidio dei Khmer Rossi e invasione vietnamita e che comprendeva anche l’organizzazione delle primelibere nel Paese. Da allora ho lavorato in più di 50 paesi in tutto il mondo compreso il Sud Africa, La Liberia, Le Maldive, il Peru e l’ Azerbaijan solo per citarne qualcuno, con varie organizzazioni internazionali compreso l’Unione Europea, le Nazioni Unite e l’OSCE con cui ho lavorato negli Usa".