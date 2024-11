Lortica.it - Sansepolcro: arrestato un 25enne con oltre 500 grammi di cocaina

Un giovane di 25 anni, originario dell’Albania e senza fissa dimora, è statodai Carabinieri della Compagnia dimentre transitava a piedi con atteggiamento sospetto nel comune di. Durante il controllo, i militari hanno trovato il giovane in possesso di 558die 100 euro in contante.L’atteggiamento del giovane ha subito destato l’attenzione dei carabinieri, che sospettavano stesse aspettando qualcuno. Alla richiesta di controllo, l’uomo ha reagito con nervosismo, portando gli agenti a procedere con una perquisizione che ha rivelato la sostanza stupefacente, probabilmente destinata al mercato di spaccio della Valtiberina tra Toscana e Umbria.Il giovane è statoe trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di. Oggi, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, sarà sottoposto a rito direttissimo presso il Tribunale di Arezzo.