Ilrestodelcarlino.it - Rissa e urla nella notte: cinque fermati dai carabinieri

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

, grida e bottee il danneggiamento a colpi di bottiglie della vetrina del Kebab. Almenopersone, tra i 25 e i 35 anni, si sono presi a calci, spinte e pugni intorno alla mezzae un quarto, dellatra giovedì e venerdì. Pare si trattasse di due gruppi, appartenenti a due famiglie diverse, ovvero tre fratelli contro due fratelli. Tutti di origine straniere. Le grida dellaerano in parte in arabo e in parte in italiano. Pare che lasia partita da un bar della zona, per poi continuare sui giardini di viale Pironi di fronte alla fontana e proseguire in via Bonatti, dove il lancio di bottiglie di vetro ha danneggiato prepotentemente la vetrina del Kebab, il cui titolare, che ha sporto denuncia, ha lanciato l’allarme. Grida è botte sono poi continuateparte laterale della vicina via Cavallotti, dove uno dei giovani, colpito, è addirittura caduto a terra per poi rialzarsi trascinato dagli altri.